Коммунальщики за 100 тысяч "помогли" сделать стоматологию в квартире: получили подозрения
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Служащие жилищно-эксплуатационного участка (ЖЭУ) одного из районов Киева незаконно получили 100 тыс. грн от частного дантиста за разрешение на переоборудование квартиры в стоматологический кабинет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
"Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 8 начальнику и мастеру одной из жилищно-эксплуатационных участков в Киеве сообщено о подозрении по факту получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Установлено, что начальник ЖЭУ коммунального предприятия по обслуживанию жилищного фонда одного из районов города Киева требовал от частного дантиста, который переоборудовал свою квартиру под стоматологический кабинет, 4 тыс. долларов США неправомерной выгоды за ненаправленные документов для привлечения его к ответственности за нарушение градостроительного законодательства и предоставления соответствующих разрешений.
"Во время контроля за совершением преступления задокументирован факт получения почти 100 тыс. грн мастером участка, которого руководитель привлек в качестве посредника. Следственные и процессуальные действия продолжаются", - говорится в сообщении.
Напомним, в Луганской области заместителя председателя объединенной территориальной общины уличили в получении взятки.