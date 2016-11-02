Компанія Apple запатентувала iPhone, який складається навпіл
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Компанія Apple запатентувала новий iPhone, який складається навпіл, передає УНН з посиланням на Newsweek.
Відповідний патент був опублікований в Бюро по патентах і торгових марках США.
Зокрема, у патенті йдеться про те, що iPhone може складатися навпіл завдяки використанню вуглецевих нанотрубок.
Зазначається, що Apple займається розробкою концепції "складного" iPhone ще з 2013 року. Відомо також і про те, що Apple не єдина компанія, яка розробляє цю концепцію. Зокрема, Samsung подала десятки патентів з цією концепцією.
Як повідомляв УНН, 7 вересня компанія Apple на своїй презентації представила нову версію смартфона iPhone 7.