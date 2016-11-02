Компания Apple запатентовала iPhone, который складывается пополам

Соответствующий патент был опубликован в Бюро по патентам и торговым маркам США.

В частности, в патенте говорится, что iPhone может складываться пополам благодаря использованию углеродных нанотрубок.

Отмечается, что Apple занимается разработкой концепции "сложного" iPhone еще с 2013 года. Известно также и о том, что Apple не единственная компания, которая разрабатывает эту концепцию. В частности, Samsung подала десятки патентов этой концепции.

Как сообщал УНН, 7 сентября компания Apple на своей презентации представила новую версию смартфона iPhone 7 .