Компания Apple запатентовала iPhone, который складывается пополам
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Компания Apple запатентовала новый iPhone, который складывается пополам, передает УНН со ссылкой на Newsweek.
Соответствующий патент был опубликован в Бюро по патентам и торговым маркам США.
В частности, в патенте говорится, что iPhone может складываться пополам благодаря использованию углеродных нанотрубок.
Отмечается, что Apple занимается разработкой концепции "сложного" iPhone еще с 2013 года. Известно также и о том, что Apple не единственная компания, которая разрабатывает эту концепцию. В частности, Samsung подала десятки патентов этой концепции.
Как сообщал УНН, 7 сентября компания Apple на своей презентации представила новую версию смартфона iPhone 7 .