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Компанія з орбіти сімейного бізнесу депутата не віддає борги державі – YouControl

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. ТОВ "Вітафудс" нарощує податкові борги перед державою. Про це свідчать дані аналітичного порталу YouControl, передає УНН.

Компанія з орбіти сімейного бізнесу депутата не віддає борги державі – YouControl

Зокрема повідомляється, що, станом на 1 березня поточного року товариство має податковий борг у розмірі 9 тис. 345 грн.

Раніше УНН повідомляв, що станом на 1 листопада 2018 року "Вітафудс" мало податковий борг у розмірі 7 тис. 305 грн.

Крім цього, зазначається, що за останні три роки ТОВ "Вітафудс" фігурувало у 88 кримінальних судових справах.

Всього у компанії 103 судові справи за останні три роки, підрахувала аналітична система YouControl.

Додамо, що статутний капітал ТОВ "Вітафудс" становить всього 1 тис. грн.

Засновником компанії є Дмитро Дубницький.

Додамо, що згідно з ухвалою Печерського райсуду ТОВ "Вітафудс" входило до складу снекової корпорації S.Group, яку пов’язували із родиною депутата від РПЛ Сергія Рибалки. Зокрема, ТОВ "Снек Експорт" зі вказаної корпорації належить особисто батьку політика – Віктору Рибалці.

Разом з тим, за даними окремих ЗМІ, у травні 2018 року S.Group, начебто, змінила свою назву на "Ай Пі Джі" (IPG). Офіційного підтвердження цих даних з боку Рибалки не було.

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