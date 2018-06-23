Компанія з Кіровоградщини постачала до РФ речовину для виробництва військової техніки
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 23 червня. УНН. Співробітники Служби безпеки України викрили на Кіровоградщині механізм експорту до країни-агресора напівпровідникової хімічної речовини, яка використовується у виробництві військової техніки. Про це повідомили в прес-центрі СБУ, передає УНН.
Так, одне з приватних підприємств Кіровоградщини здійснило низку експортних операцій напівпровідникового сплаву арсеніду галію монокристалічного у вигляді каліброваних зливків на адресу російського підприємства, яке використовувалося як посередник. Потім хімічна речовина направлялася для створення модернізованого блоку радіолокатора в одне із конструкторських бюро приладобудування РФ. Цей прилад використовується для виробництва зенітно-ракетного комплексу "Бук" та ракетно-гарматного комплексу "Панцир-С1", що перебувають на озброєнні військ Збройних сил країни-агресора та використовуються незаконними збройними формуваннями так званих "Д/ЛНР".
СБУ поінформувала РНБО України про ризики виникнення загроз державній безпеці та обороні України у зв’язку із такою діяльністю. На підставі матеріалів Служби РНБО прийнято рішення щодо застосування санкцій щодо російського підприємства через обмеження торговельних операцій, а також припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони.
Щодо діяльності українського підприємства наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Нагадаємо, на пункті пропуску "Гоптівка", на кордоні із Росією, затримали українку з товарами подвійного призначення.