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Компания из Кировоградской области поставляла в РФ вещество для производства военной техники

Компания из Кировоградской области поставляла в РФ вещество для производства военной техники

Киев  •  УНН

 • 10207 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 23 июня. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Кировоградской области механизм экспорта в страну-агрессор полупроводникового химического вещества, которое используется в производстве военной техники. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ, передает УНН.

Так, одно из частных предприятий Кировоградской области осуществило ряд экспортных операций полупроводникового сплава арсенида галлия монокристаллического в виде калиброванных слитков на адрес российского предприятия, которое использовалось в качестве посредника. Затем вещество направлялась для создания модернизированного блока радиолокатора в одно из конструкторских бюро приборостроения РФ. Этот прибор используется для производства зенитно-ракетного комплекса "Бук" и ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1", находящихся на вооружении войск Вооруженных сил страны-агрессора и используются незаконными вооруженными формированиями так называемых "Д/ЛНР".

СБУ проинформировала СНБО Украины о рисках возникновения угроз государственной безопасности и обороне Украины в связи с такой деятельностью. На основании материалов Службы СНБО принято решение о применении санкций в отношении российского предприятия через ограничение торговых операций, а также прекращение действия торговых соглашений, совместных проектов и промышленных программ в определенных сферах, в частности в сфере безопасности и обороны.

Что касается деятельности украинского предприятия в настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, в пункте пропуска "Гоптовка", на границе с Россией, задержали украинку с товарами двойного назначения.

Украинские Национальные Новости

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