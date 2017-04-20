Компанія з банківськими рахунками в рублях принесла радикалу С.Рибалці 6 млн грн роялті
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Від діяльності компанії ТОВ “Снек Експорт”, яка входить до корпорації S.Group, народний депутат України від Радикальної партії Сергій Рибалка отримав понад 6 млн грн роялті протягом минулого року. Про це йдеться в його електронній декларації, передає УНН.
Так, у декларації про майно та доходи за минулий рік С.Рибалка зазначив, що отримав від ТОВ “Снек Експорт”, роялті у розмірі 5892480 грн.
Згодом, 4 квітня, нардеп зробив повідомлення про суттєві зміни у декларації та вказав, що отримав від ТОВ “Снек Експорт” роялті у розмірі 199640 грн.
Таким чином, протягом минулого року родинна компанія принесла радикалу понад 6 млн грн у вигляді роялті.
Як відомо, ТОВ “Снек Експорт”, належить батьку народного депутата — Віктору Рибалці.
Додамо, що 7 квітня суд виніс рішення про арешт банківських рахунків ТОВ “Снек Експорт”.
При цьому, вказана компанія має банківські рахунки не лише у гривні та валюті, але й у російських рублях.
Рішення про накладання арештів на рахунки компанії прийняті в рамках кримінального провадження за фактами зловживання владою або службовим становищем.
За словами економіста О.Охріменка, рахунки компаній S.Group у російських рублях свідчать про торгівлю з РФ та окупованими територіями.
Нагадаємо, у січні цього року ДФС розпочала перевірку доходів голови банківського комітету ВР С.Рибалки.