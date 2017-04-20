Компания из банковскими счетами в рублях принесла радикалу С.Рибалке 6 млн грн роялти

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 23464 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 86033 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 143796 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112081 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113636 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110696 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102908 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103209 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Компания из банковскими счетами в рублях принесла радикалу С.Рибалке 6 млн грн роялти

Компания из банковскими счетами в рублях принесла радикалу С.Рибалке 6 млн грн роялти

Киев  •  УНН

 • 14372 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. От деятельности компании ООО "Снэк Экспорт", которая входит в корпорацию S.Group, народный депутат Украины от Радикальной партии Сергей Рыбалка получил более 6 млн грн роялти в течение прошлого года. Об этом говорится в его электронной декларации, передает УНН.

Так, в декларации об имуществе и доходах за прошлый год С.Рыбалка отметил, что получил от ООО "Снэк Экспорт", роялти в размере 5892480 грн.

Впоследствии, 4 апреля, нардеп сделал сообщение о существенных изменениях в декларации и указал, что получил от ООО "Снэк Экспорт" роялти в размере 199 640 грн.

Таким образом, в течение прошлого года семейная компания принесла радикалу более 6 млн грн в виде роялти.

Как известно, ООО "Снэк Экспорт", принадлежит отцу народного депутата - Виктору Рыбаке.

Добавим, что 7 апреля суд вынес решение об аресте банковских счетов ООО "Снэк Экспорт".

При этом, указанная компания имеет банковские счета не только в гривне и валюте, но и в российских рублях.

Решение о наложении арестов на счета компании приняты в рамках уголовного производства по фактам злоупотребления властью или служебным положением.

По словам экономиста А.Охрименко, счета компаний S.Group в российских рублях свидетельствуют о торговле с РФ и оккупированными территориями.

Напомним, в январе этого года  ГФС начала проверку доходов главы банковского комитета ВР С.Рыбалки.

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