Компания из банковскими счетами в рублях принесла радикалу С.Рибалке 6 млн грн роялти
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. От деятельности компании ООО "Снэк Экспорт", которая входит в корпорацию S.Group, народный депутат Украины от Радикальной партии Сергей Рыбалка получил более 6 млн грн роялти в течение прошлого года. Об этом говорится в его электронной декларации, передает УНН.
Так, в декларации об имуществе и доходах за прошлый год С.Рыбалка отметил, что получил от ООО "Снэк Экспорт", роялти в размере 5892480 грн.
Впоследствии, 4 апреля, нардеп сделал сообщение о существенных изменениях в декларации и указал, что получил от ООО "Снэк Экспорт" роялти в размере 199 640 грн.
Таким образом, в течение прошлого года семейная компания принесла радикалу более 6 млн грн в виде роялти.
Как известно, ООО "Снэк Экспорт", принадлежит отцу народного депутата - Виктору Рыбаке.
Добавим, что 7 апреля суд вынес решение об аресте банковских счетов ООО "Снэк Экспорт".
При этом, указанная компания имеет банковские счета не только в гривне и валюте, но и в российских рублях.
Решение о наложении арестов на счета компании приняты в рамках уголовного производства по фактам злоупотребления властью или служебным положением.
По словам экономиста А.Охрименко, счета компаний S.Group в российских рублях свидетельствуют о торговле с РФ и оккупированными территориями.
Напомним, в январе этого года ГФС начала проверку доходов главы банковского комитета ВР С.Рыбалки.