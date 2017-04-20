Компания из банковскими счетами в рублях принесла радикалу С.Рибалке 6 млн грн роялти

Так, в декларации об имуществе и доходах за прошлый год С.Рыбалка отметил, что получил от ООО "Снэк Экспорт", роялти в размере 5892480 грн.

Впоследствии, 4 апреля, нардеп сделал сообщение о существенных изменениях в декларации и указал, что получил от ООО "Снэк Экспорт" роялти в размере 199 640 грн.

Таким образом, в течение прошлого года семейная компания принесла радикалу более 6 млн грн в виде роялти.

Как известно, ООО "Снэк Экспорт", принадлежит отцу народного депутата - Виктору Рыбаке.

Добавим, что 7 апреля суд вынес решение об аресте банковских счетов ООО "Снэк Экспорт".

При этом, указанная компания имеет банковские счета не только в гривне и валюте, но и в российских рублях.

Решение о наложении арестов на счета компании приняты в рамках уголовного производства по фактам злоупотребления властью или служебным положением.

По словам экономиста А.Охрименко, счета компаний S.Group в российских рублях свидетельствуют о торговле с РФ и оккупированными территориями.

Напомним, в январе этого года ГФС начала проверку доходов главы банковского комитета ВР С.Рыбалки.