Компанія WOG удосконалила якісні характеристики пального Mustang

Перевага оновлений палив Mustang полягає у застосування новітніх присадок 5 покоління, яким до цього часу на вітчизняному ринку пального немає жодних аналогів.

Присадки до палив Mustang закуповуються в одного з провідних світових виробників, який забезпечує понад 200 нафтопереробних заводів в 65 країнах. Вони допомагають виробникам палив виконувати вимоги відповідних технічних специфікацій і домогтися максимального результату в умовах підвищених вимог екологічних стандартів і нових законів з охорони навколишнього середовища.

Присадки виробляються відповідно до вимог ISO 9001: 2015 та ISO 14001:2004. Та головне, що вони забезпечують чудові переваги експлуатаційних характеристик підтримки чистоти і очищення в усій системі уприскування палива. Присадки також збільшують економію палива, відновлюють потужність двигуна і можуть знижувати викиди вихлопних газів.

При цьому, в автомобільних та дизельних паливах ТМ “Mustang” відсутні у будь-якій кількості присадки та добавки, які є забороненими до використання.

За словами начальника відділу сертифікації ДП “Орган з сертифікації нафтопродуктів та систем якості “МАСМА-СЕПРО” Сергія Веремієнко, найсуттєвіше, з точки зору використання нових присадок, це те, що вони запобігають утворенню і видаленню утворених відкладень у паливній системі двигунів, впускних та випускних клапанів і в камері згорання.