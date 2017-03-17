Компания WOG усовершенствовала качественные характеристики топлива Mustang

Преимущество обновленный топлив Mustang состоит в применении новейших присадок 5 поколения, которым до сих пор на отечественном рынке топлива нет аналогов.

Присадки к топливам Mustang закупаются у одного из ведущих мировых производителей, который обеспечивает более 200 нефтеперерабатывающих заводов в 65 странах. Они помогают производителям топлива выполнять требования соответствующих технических спецификаций и добиться максимального результата в условиях повышенных требований экологических стандартов и новых законов по охране окружающей среды.

Присадки производятся в соответствии с требованиями ISO 9001:2015 и ISO 14001:2004. Но главное, что они обеспечивают превосходные преимущества эксплуатационных характеристик поддержания чистоты и очищения во всей системе впрыска топлива. Присадки также увеличивают экономию топлива, восстанавливают мощность двигателя и могут снижать выбросы выхлопных газов.

При этом, в автомобильных и дизельных топливах ТМ "Mustang" отсутствуют в любом количестве присадки и добавки, которые запрещены к использованию.

По словам начальника отдела сертификации ГП "Орган по сертификации нефтепродуктов и систем качества "МАСМА-СЕПРО" Сергея Веремиенко, самое главное, с точки зрения использования новых присадок, это то, что они предотвращают образование и удаление отложений в топливной системе двигателей, впускных и выпускных клапанах и в камере сгорания.