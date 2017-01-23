Компанія WOG стала найбільшим роздрібним продавцем кави в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Компанія WOG минулого року продала більше 21 млн чашок кави. Про це під час прес-конференції повідомив директор з роздрібних продажів WOG Денис Кудін, передає кореспондент УНН.
“Якщо говорити про цифри, то на сьогодні у нас працюють 400 автозаправних комплекси, на яких є магазини. І 265 комплексів, на яких є сучасні WOG CAFE. По великому рахунку ми вийшли за межі АЗК і плануємо відкривати кафе у містах, у торгових центрах. На сьогодні у нас уже працюють 20 WOG CAFÉ поза межами автозаправних станцій”, — розповів Д.Кудін.
Також він зазначив, що компанія WOG є найбільшим роздрібним продавцем кави в Україні.
“У 2016 році ми продали понад 21 млн чашок кави. І це означає, що ми є найбільшим роздрібним продавцем кави в Україні. Нам приємно, що разом з кавою клієнти купують смачні бургери, які також є нашими фірмовими стравами. Ми постійно розширюємо асортимент і обіцяємо, що до кінця року майже всі кафе, які присутні в нашій мережі будуть мати в асортименті окрім кави ще й найсмачніші ход-доги та бургери”, — сказав Д.Кудін.
Як повідомляв УНН, компанія WOG відкрила у Києві один з найбільших АЗК нового формату.