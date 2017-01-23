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Компания WOG стала крупнейшим розничным продавцом кофе в Украине

Компания WOG стала крупнейшим розничным продавцом кофе в Украине

Киев • УНН

 • 9936 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Компания WOG в прошлом году продала более 21 млн чашек кофе. Об этом во время пресс-конференции сообщил директор по розничным продажам WOG Денис Кудин, передает корреспондент УНН.

"Если говорить о цифрах, то на сегодня у нас работают 400 автозаправочных комплексов, на которых есть магазины. И 265 комплексов, на которых современные WOG CAFE. По большому счету мы вышли за пределы АЗК и планируем открывать кафе в городах, в торговых центрах. На сегодня у нас уже работают 20 WOG CAFÉ вне автозаправочных станций", - рассказал Д.Кудин.

Также он отметил, что компания WOG является крупнейшим розничным продавцом кофе в Украине.

"В 2016 году мы продали более 21 млн чашек кофе. А это значит, что мы являемся крупнейшим розничным продавцом кофе в Украине. Нам приятно, что вместе с кофе клиенты покупают вкусные бургеры, которые также являются нашими фирменными блюдами. Мы постоянно расширяем ассортимент и обещаем, что к концу года почти все кафе, которые присутствуют в нашей сети будут иметь в ассортименте кроме кофе еще и вкусные ход-доги и бургеры", - сказал Д.Кудин.

Как сообщал УНН, компания WOG открыла в Киеве один из крупнейших АЗК нового формата.

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