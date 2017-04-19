Компанія WOG потрапила до трійки лідерів платників податків в рітейлі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Компанія "ВОГ РІТЕЙЛ" потрапила у ТОП-100 платників податків країни, а також до трійки лідерів платників податків серед компаній, що працюють у сфері роздрібної торгівлі. Про це йдеться у Віснику ДФС, передає УНН.
Так, за даними рейтингу, у 2016 році компанія "ВОГ РІТЕЙЛ" сплатила 793 млн 702,8 тис. грн податків.
Варто також відзначити, що у порівнянні із 2015 роком, "ВОГ РІТЕЙЛ" збільшив суму відрахувань податків до бюджету на 34%.
Додамо, що минулого року із загального приросту надходжень до державного бюджету значну частку було забезпечено саме підприємствами ТОП-100, загальна сума відрахувань за якими становила 231,7 млрд грн, що на 32% (74 млрд грн) більше порівняно з 2015 роком.
Нагадаємо, у ДФС назвали ТОП-100 платників податків.