Компания WOG попала в тройку лидеров налогоплательщиков в ритейле

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 23464 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 86033 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 143794 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112081 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113636 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110696 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102908 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106585 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103209 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 150634 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Компания WOG попала в тройку лидеров налогоплательщиков в ритейле

Компания WOG попала в тройку лидеров налогоплательщиков в ритейле

Киев  •  УНН

 • 13356 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Компания "ВОГ РИТЕЙЛ" попала в ТОП-100 налогоплательщиков страны, а также в тройку лидеров налогоплательщиков среди компаний, работающих в сфере розничной торговли. Об этом говорится в Вестнике ГФС, передает УНН.

Так, по данным рейтинга, в 2016 году компания "ВОГ РИТЕЙЛ" выплатила 793 млн 702,8 тыс. грн налогов.

Стоит также отметить, что по сравнению с 2015 годом, "ВОГ РИТЕЙЛ" увеличил сумму отчислений налогов в бюджет на 34%.

Добавим, что в прошлом году из общего прироста поступлений в государственный бюджет значительная часть была обеспечена именно предприятиями ТОП-100, общая сумма отчислений по которым составила 231,7 млрд грн, что на 32% (74 млрд грн) больше по сравнению с 2015 годом.

Напомним, в ГФС назвали ТОП-100 налогоплательщиков.

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