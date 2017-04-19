Компания WOG попала в тройку лидеров налогоплательщиков в ритейле

Так, по данным рейтинга, в 2016 году компания "ВОГ РИТЕЙЛ" выплатила 793 млн 702,8 тыс. грн налогов.

Стоит также отметить, что по сравнению с 2015 годом, "ВОГ РИТЕЙЛ" увеличил сумму отчислений налогов в бюджет на 34%.

Добавим, что в прошлом году из общего прироста поступлений в государственный бюджет значительная часть была обеспечена именно предприятиями ТОП-100, общая сумма отчислений по которым составила 231,7 млрд грн, что на 32% (74 млрд грн) больше по сравнению с 2015 годом.

Напомним, в ГФС назвали ТОП-100 налогоплательщиков.