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Компанія Sinogene в Китаї приступає до масового продажу клонованих котів - ЗМІ

Компанія Sinogene в Китаї приступає до масового продажу клонованих котів - ЗМІ

Київ • УНН

 • 16041 перегляди

КИЇВ. 20 серпня. УНН. Китайська компанія Sinogene найближчим часом приступить до масового продажу клонованих котів. Про це повідомляє УНН із посиланням на науково-технічний інформаційний портал ZOL та інформаційне агентство Global Times.

За даними видань, таке рішення керівництво Sinogene прийняло після успішного відтворення першої генетичної копії цієї тварини. Надалі компанія планує клонувати коней і поштових голубів.

Кошеня на прізвисько "Часник" з'явився на світ у другій половині липня, проте творці оголосили про його народженні через місяць, коли тварина зміцніла і довела свою життєздатність.

"Після його успішного створення ми почнемо надавати офіційні послуги з клонування", - розповів ЗМІ заступник керівника підприємства Чжао Цзяньпін. За його словами, відтворити копію улюбленого вихованця можна буде за 250 тис. юанів (35,4 тис. доларів за поточним курсом).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Китай провів клонування мавпи з відредагованим геномом

Раніше УНН повідомляв, що народження першого клонованого кошеняти очікується на початку 2019 року.

Згідно з офіційною статистикою, в Китаї налічується більше 73 млн власників домашніх тварин, які володіють 91 млн котів і собак. У великих мегаполісах КНР, де в силу цілого ряду факторів багато хто воліє завести вихованця замість народження дитини, бізнес з розведення клонів виявляється особливо прибутковим. Ринок кішок і собак в країні перевищує десятки мільярдів доларів, щорічно динамічно збільшуючись.

Нагадаємо, китайському досліднику, який стверджує, що змінив гени дітей, заборонили експерименти.

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