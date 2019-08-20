Компания Sinogene в Китае приступает к массовой продаже клонированных котов - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Китайская компания Sinogene ближайшее время приступит к массовой продаже клонированных котов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на научно-технический информационный портал ZOL и информационное агентство Global Times.
По данным изданий, такое решение руководство Sinogene приняло после успешного воспроизведения первой генетической копии этого животного. В дальнейшем компания планирует клонировать лошадей и почтовых голубей.
Котенок по кличке “Чеснок” появился на свет во второй половине июля, однако создатели объявили о его рождении через месяц, когда животное окрепло и доказало свою жизнеспособность.
“После его успешного создания мы начнем предоставлять официальные услуги по клонированию”, — рассказал СМИ заместитель руководителя предприятия Чжао Цзяньпин. По его словам, воссоздать копию любимого питомца можно будет за 250 тыс. юаней (35,4 тыс. долларов по текущему курсу).
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Ранее УНН сообщал, что рождение первого клонированного котенка ожидается в начале 2019 года.
Согласно официальной статистике, в Китае насчитывается более 73 млн владельцев домашних животных, которые обладают 91 млн кошек и собак. В крупных мегаполисах КНР, где в силу целого ряда факторов многие предпочитают завести питомца вместо рождения ребенка, бизнес по разведению клонов оказывается особенно прибыльным. Рынок кошек и собак в стране превышает десятки миллиардов долларов, ежегодно динамично увеличиваясь.
Напомним, китайском исследователю, который утверждает, что изменил гены детей, запретили эксперименты.