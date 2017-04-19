Компанія “ПБС” заволоділа держкоштами у сумі 22 млн грн під час ремонту доріг
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Державна фіскальна сулжба України підозрює компанію “ПБС” у заволодінні державними коштами у сумі 22 млн грн під час ремонту дороги державного значення “Мукачеве-Львів”. Про це йдеться в ухвалі Івано-Франківського міського суду від 17 лютого 2017 року, передає УНН.
“Службові особи ТОВ „ПБС“, яке стало переможцем тендерних закупівель щодо виконання робіт по ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Н-09 „Мукачеве-Львів“, упродовж 2015 року здійснили придбання матеріалів (щебінь, цемент, бітум та бітумну емульсію) для виконання таких робіт за завищеними цінами, використовуючи при цьому ряд повязаних субєктів господарювання з метою штучного завищення вартості матеріалів.
У такий спосіб службові особи ТОВ „ПБС“ шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи державними коштами в сумі 22 млн. грн”, — зазначено в ухвалі суду.
Крім цього, встановлено, що службові особи ТОВ “ПБС", яке стало переможцем тендерних закупівель щодо виконання робіт по ремонту автомобільної дороги державного значення Н-10 “Стрий-Мамалига”, упродовж 2016року здійснили придбання бітуму дорожнього для виконання таких робіт за завищеними цінами, використовуючи при цьому ряд повязаних субєктів господарювання з метою штучного завищення вартості матеріалів, що призвело до заволодіння грошовими коштами із Державного бюджету України в сумі понад 3 млн грн, що становить особливо великий розмір.
Незважаючи на вищезазначене, нещодавно компанія “ПБС” виграла тендер Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області на проведення поточного середнього ремонту вартістю понад 38 млн грн.
Крім того, ця компанія нині претендує на тендер Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області на проведення поточного середнього ремонту автомобільної дороги М-19 вартістю майже 80 млн грн.
Також ця компанія претендує на тендер Служби автомобільних доріг у Львівській області на проведення поточного ремонту автодороги М-06 вартістю майже 800 млн грн.
Нагадаємо, очільник “Укравтодору” Славомир Новак пообіцяв створити чорний список недобросовісних підрядників.