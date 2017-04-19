Компания "ПБС" завладела госсредствами в сумме 22 млн грн при ремонте дорог

"Должностные лица ООО "ПБС", которое стало победителем тендерных закупок на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования государственного значения Н-09 "Мукачево-Львов", на протяжении 2015 осуществили приобретение материалов (щебень, цемент, битум и битумную эмульсию) для выполнение таких работ по завышенным ценам, используя при этом ряд связанных субъектов хозяйствования с целью искусственного завышения стоимости материалов.

Таким образом должностные лица ООО "ПБС" путем злоупотребления своим служебным положением завладели государственными средствами в сумме 22 млн грн", - говорится в постановлении суда.

Кроме этого, установлено, что служебные лица ООО "ПБС", которое стало победителем тендерных закупок по выполнению работ по ремонту автомобильной дороги государственного значения Н-10 "Стрый-Мамалыга", в течение 2016 года осуществили приобретение битума дорожного для выполнения таких работ по завышенным ценам, используя при этом ряд связанных субъектов хозяйствования с целью искусственного завышения стоимости материалов, что привело к завладению денежными средствами из Государственного бюджета Украины в сумме более 3 млн грн, что составляет особо крупный размер.

Несмотря на вышесказанное, недавно компания "ПБС" выиграла тендер Службы автомобильных дорог в Черновицкой области на проведение текущего среднего ремонта стоимостью более 38 млн грн.

Кроме того, эта компания сейчас претендует на тендер Службы автомобильных дорог в Черновицкой области на проведение текущего среднего ремонта автомобильной дороги М-19 стоимостью почти 80 млн грн.

Также эта компания претендует на тендер Службы автомобильных дорог в Львовской области на проведение текущего ремонта автодороги М-06 стоимостью почти 800 млн грн.

Напомним, глава "Укравтодора" Славомир Новак пообещал создать черный список недобросовестных подрядчиков.