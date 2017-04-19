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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 23425 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 86000 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 143775 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112076 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113634 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110694 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Компания "ПБС" завладела госсредствами в сумме 22 млн грн при ремонте дорог

Компания "ПБС" завладела госсредствами в сумме 22 млн грн при ремонте дорог

Киев  •  УНН

 • 20151 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Государственная фискальная сулжба Украины подозревает компанию "ПБС" в завладении государственными средствами в сумме 22 млн грн во время ремонта дороги государственного значения "Мукачево-Львов". Об этом говорится в постановлении Ивано-Франковского городского суда от 17 февраля 2017 года, передает  УНН.

"Должностные лица ООО "ПБС", которое стало победителем тендерных закупок на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования государственного значения Н-09 "Мукачево-Львов", на протяжении 2015 осуществили приобретение материалов (щебень, цемент, битум и битумную эмульсию) для выполнение таких работ по завышенным ценам, используя при этом ряд связанных субъектов хозяйствования с целью искусственного завышения стоимости материалов.

Таким образом должностные лица ООО "ПБС" путем злоупотребления своим служебным положением завладели государственными средствами в сумме 22 млн грн", - говорится в постановлении суда.

Кроме этого, установлено, что служебные лица ООО "ПБС", которое стало победителем тендерных закупок по выполнению работ по ремонту автомобильной дороги государственного значения Н-10 "Стрый-Мамалыга", в течение 2016 года осуществили приобретение битума дорожного для выполнения таких работ по завышенным ценам, используя при этом ряд связанных субъектов хозяйствования с целью искусственного завышения стоимости материалов, что привело к завладению денежными средствами из Государственного бюджета Украины в сумме более 3 млн грн, что составляет особо крупный размер.

Несмотря на вышесказанное, недавно компания "ПБС" выиграла тендер Службы автомобильных дорог в Черновицкой области на проведение текущего среднего ремонта стоимостью более 38 млн грн.

Кроме того, эта компания сейчас претендует на тендер Службы автомобильных дорог в Черновицкой области на проведение текущего среднего ремонта автомобильной дороги М-19 стоимостью почти 80 млн грн.

Также эта компания претендует на тендер Службы автомобильных дорог в Львовской области на проведение текущего ремонта автодороги М-06 стоимостью почти 800 млн грн.

Напомним, глава "Укравтодора" Славомир Новак пообещал создать черный список недобросовестных подрядчиков.

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