Компанія МХП перерахувала понад 2 мільярди гривень податків у першому півріччі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Компанія МХП продовжує виконувати свої зобов’язання перед державним і місцевими бюджетами України в повному обсязі. У першому півріччі цього року компанія МХП перерахувала понад 2 мільярди гривень податків і зборів до бюджетів всіх рівнів, передає УНН з посиланням на пресслужбу компанії.
Деталі
З них понад 480 млн грн було сплачено в державний бюджет, 841 млн – в місцеві бюджети. Сума єдиного соціального внеску у січні-червні поточного року становила 705 млн грн.
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«Розуміючи важливість надходжень до місцевих бюджетів, які зокрема використовуються для підтримки та подальшого відновлення економічного розвитку громад, МХП вчасно і в повному обсязі забезпечує виконання всіх своїх зобов’язань перед бюджетами», - повідомили у пресслужбі.
Довідка
МХП – провідний виробник курятини в Україні з найбільшою часткою на ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів, зокрема, «Наша Ряба», «Бащинський», «Апетитна», «Легко!» та інших.
З перших днів повномасштабної війни компанія робить усе можливе для забезпечення населення продуктами харчування по всій території країни. Загалом, станом на початок серпня 2022 року, МХП забезпечила безкоштовну роздачу 11 тис. тон м’яса курки, що дорівнює 615 млн грн в грошовому еквіваленті.
Компанія реалізує власні благодійні ініціативи в БФ «МХП-Громаді», а також активно долучається до інших ініціатив. Наприкінці липня МХП долучилася до ініціативи платформи «United24», надавши 20 млн грн на закупівлю автомобілів швидкої медичної допомоги.