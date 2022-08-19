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Компания МХП перечислила более 2 миллиардов гривен налогов в первом полугодии

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 августа. УНН. Компания МХП продолжает выполнять свои обязательства перед государственным и местными бюджетами Украины в полном объеме. В первом полугодии этого года компания МХП перечислила более 2 миллиардов гривен налогов и сборов в бюджеты всех уровней, передает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.

Компания МХП перечислила более 2 миллиардов гривен налогов в первом полугодии

Детали

Из них более 480 млн грн было уплачено в государственный бюджет, 841 млн – в местные бюджеты. Сумма единого социального взноса в январе-июне текущего года составила 705 млн грн.

Цитата

«Понимая важность поступлений в местные бюджеты, которые в частности используются для поддержки и дальнейшего восстановления экономического развития громад, МХП вовремя и в полном объеме обеспечивает выполнение всех своих обязательств перед бюджетами», - сообщили в пресс-службе.

Справка

МХП – ведущий производитель курятины в Украине с наибольшей долей на рынке и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов, в частности, «Наша Ряба», «Бащинский», «Аппетитная», «Легко!» и других.

С первых дней полномасштабной войны компания делает все возможное для обеспечения населения продуктами питания на всей территории страны. В общей сложности, по состоянию на начало августа 2022 года, МХП обеспечила бесплатную раздачу 11 тыс. тонн мяса курицы, равную 615 млн грн в денежном эквиваленте.

Компания реализует собственные благотворительные инициативы в БФ «МХП-Громаде», а также активно приобщается к другим инициативам. В конце июля МХП присоединилась к инициативе платформы «United24», предоставив 20 млн грн на закупку автомобилей скорой медицинской помощи. 

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