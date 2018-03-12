Компанія KIMS запроваджує всеукраїнську логістичну мережу зі збору та утилізації поліетиленового сміття

ukru
Ексклюзив
10:32 • 112983 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

09:27 • 94411 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

08:24 • 146303 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 143394 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 189173 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 180932 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 221834 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 132144 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 135338 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 168141 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
50 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується в найближчі 2 години
Популярнi новини
Ворог вночі атакував Охтирку дронами: пошкоджено будинки та магазини

Ворог вночі атакував Охтирку дронами: пошкоджено будинки та магазини

26 березня, 03:44 • 110106 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

26 березня, 04:40 • 157292 перегляди
Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

26 березня, 05:45 • 120588 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 162138 перегляди
Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

08:07 • 113443 перегляди
Публікації
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

10:32 • 113020 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

08:24 • 146354 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 162138 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

26 березня, 04:40 • 157292 перегляди
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 221873 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

12:30 • 7543 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

11:09 • 24187 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

09:14 • 41935 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

08:54 • 43921 перегляди
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 64139 перегляди
Актуальне
Компанія KIMS запроваджує всеукраїнську логістичну мережу зі збору та утилізації поліетиленового сміття

Компанія KIMS запроваджує всеукраїнську логістичну мережу зі збору та утилізації поліетиленового сміття

Київ • УНН

 • 18586 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. Компанія KIMS у рамках своєї програми корпоративної соціальної відповідальності впроваджує екологічний проект – всеукраїнську логістичну мережу зі збору для подальшої утилізації поліетиленового сміття. Як повідомив під час прес-конференції засновник KIMS Олександр Коган, в компанії розраховують, що до проекту також приєднаються місцеві органи влади, передає УНН.

Першим містом, яке вже долучилось до проекту, став Київ. Зокрема, досягнуто принципову домовленість з Київською міською державною адміністрацією про те, що буде організовано збір поліетиленових пакетів на ярмарках, які проходять за підтримки КМДА. Також з 12 березня у столиці запрацюють 10 пунктів прийому поліетиленового сміття на базі химчисток KIMS.

"Наприкінці грудня минулого року на пленарному засіданні Київської міської ради депутати прийняли рішення направити звернення до Верховної Ради України стосовно необхідності прийняття Закону щодо заборони використання та продажу поліетиленових пакетів. Адже це питання повинно вирішуватися на державному рівні.

Та поки воно не вирішене, а час втрачається. Тому ми, по-перше, вітаємо ініціативу компанії щодо впровадження подібного екологічного проекту на території столиці, а також в інших містах України.

По-друге, ми, зі свого боку, закликаємо громадян не нехтувати такою можливістю та почати сортувати поліетилен для подальшої його здачі.

Також ми впевнені, що подібна соціальна ініціатива могла б стати зразком й для інших компаній, наприклад, у роздрібній торгівлі, для мереж супермаркетів, тощо", - зазначив заступник начальника Департаменту промисловості та розвитку підприємництва Київської міської державної адміністрації Денис Пікалов.

Окрім Києва пункти прийому поліетиленових пакетів відкриються у Дніпрі, Рівному, Луцьку, Черкасах, Володимирі-Волинському, Миколаєві, Ірпені, Золотоноші, Ковелі, Смілі та Чорноморську Одеської області.

Тестовий запуск проекту відбувся в Одесі, де на базі пунктів прийому одягу мережі хімчисток KIMS були встановлені спеціальні контейнери для збору поліетиленових пакетів. В подальшому зібрані пакети передавались на утилізацію або переробку, залежно від якості та характеристик поліетилену.

З початку листопада по 15 грудня 2017 року, коли KIMS також проводив інформаційну кампанію щодо важливості сортування та утилізації або переробки поліетиленового сміття, до пунктів прийому в Одесі прийшли понад 5 тисяч осіб з метою здачі пакетів на утилізацію. Загалом вони здали близько 300 кг поліетиленового сміття або 200 тис. пакетів.

Наразі ці пункти прийому поліетилену продовжують працювати. За розрахунками, вони дозволять зібрати й утилізувати до кінця 2018 року від 3 до 4 тонн пакетів в Одесі. У Києві ж кількість пакетів, які жителі міста здадуть на переробку та утилізацію, буде в чотири-п'ять разів більша.

"З метою формування звички свідомого споживання з сортування поліетилену перший місяць проекту в Києві буде проходити масштабна інформаційна кампанія. Вона буде мати назву "КІМСНІ пакет". Інформація про можливість здачі поліетилену буде доноситись до киян через зовнішню рекламу, радіо та телебачення. Крім того, щоб заохотити мешканців міста здавати пакети, ми протягом першого місяця будемо надавати 5% знижку на послуги мережі в обмін на поліетиленові пакети. Однак я хочу підкреслити, що еко-проект "КІМСНІ пакет" зі збору поліетиленових відходів для подальшої передачі їх на переробку або утилізацію – безстроковий. Спеціальні урни для збору пакетів будуть залишатися в пунктах прийому мережі хімчисток KIMS постійно", - додав Олександр Коган.

Довідка

За даними WWF, кожен українець за рік виробляє 200-300 кг сміття. З нього 10% - 12% - пластик і поліетилен. Поліетиленовий пакет, в середньому, використовується 20-25 хвилин. Але після того, як він буде викинутий, в природних умовах розкладатиметься 100 років.

За даними члена громадського об'єднання Асоціації незалежних екологічних аудиторів Ольги Леготіної, всього в Україні на одну особу щорічно припадає понад 500 поліетиленових пакетів. І навіть у ЄС, де цей показник значно нижчий (190 пакетів на рік), їх переробляється лише 6%. В Україні ж 95% сміття йде на звалища. Тобто, кількість пакетів, що перероблюються, наближається до нуля.

При цьому багато зі звалищ на сьогоднішній день не законні і не відповідають нормам і вимогам, через що пластик і поліетилен поширюється за межі полігонів.

Це призводить до забруднення навколишнього середовища, спричиняє засмічення вулиць, зелених та прибережних зон, водойм.

Компанія KIMS була заснована у 1997 році. Наразі її мережа охоплює 14 найбільших міст України, в яких працюють 79 пунктів прийому одягу та 14 хімчисток.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Бізнесу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.99
Bitcoin
$87,953.20
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$41.03
Золото
$3,061.49
Ethereum
$2,068.68