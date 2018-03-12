Компанія KIMS запроваджує всеукраїнську логістичну мережу зі збору та утилізації поліетиленового сміття

Першим містом, яке вже долучилось до проекту, став Київ. Зокрема, досягнуто принципову домовленість з Київською міською державною адміністрацією про те, що буде організовано збір поліетиленових пакетів на ярмарках, які проходять за підтримки КМДА. Також з 12 березня у столиці запрацюють 10 пунктів прийому поліетиленового сміття на базі химчисток KIMS.

"Наприкінці грудня минулого року на пленарному засіданні Київської міської ради депутати прийняли рішення направити звернення до Верховної Ради України стосовно необхідності прийняття Закону щодо заборони використання та продажу поліетиленових пакетів. Адже це питання повинно вирішуватися на державному рівні.

Та поки воно не вирішене, а час втрачається. Тому ми, по-перше, вітаємо ініціативу компанії щодо впровадження подібного екологічного проекту на території столиці, а також в інших містах України.

По-друге, ми, зі свого боку, закликаємо громадян не нехтувати такою можливістю та почати сортувати поліетилен для подальшої його здачі.

Також ми впевнені, що подібна соціальна ініціатива могла б стати зразком й для інших компаній, наприклад, у роздрібній торгівлі, для мереж супермаркетів, тощо", - зазначив заступник начальника Департаменту промисловості та розвитку підприємництва Київської міської державної адміністрації Денис Пікалов.

Окрім Києва пункти прийому поліетиленових пакетів відкриються у Дніпрі, Рівному, Луцьку, Черкасах, Володимирі-Волинському, Миколаєві, Ірпені, Золотоноші, Ковелі, Смілі та Чорноморську Одеської області.

Тестовий запуск проекту відбувся в Одесі, де на базі пунктів прийому одягу мережі хімчисток KIMS були встановлені спеціальні контейнери для збору поліетиленових пакетів. В подальшому зібрані пакети передавались на утилізацію або переробку, залежно від якості та характеристик поліетилену.

З початку листопада по 15 грудня 2017 року, коли KIMS також проводив інформаційну кампанію щодо важливості сортування та утилізації або переробки поліетиленового сміття, до пунктів прийому в Одесі прийшли понад 5 тисяч осіб з метою здачі пакетів на утилізацію. Загалом вони здали близько 300 кг поліетиленового сміття або 200 тис. пакетів.

Наразі ці пункти прийому поліетилену продовжують працювати. За розрахунками, вони дозволять зібрати й утилізувати до кінця 2018 року від 3 до 4 тонн пакетів в Одесі. У Києві ж кількість пакетів, які жителі міста здадуть на переробку та утилізацію, буде в чотири-п'ять разів більша.

"З метою формування звички свідомого споживання з сортування поліетилену перший місяць проекту в Києві буде проходити масштабна інформаційна кампанія. Вона буде мати назву "КІМСНІ пакет". Інформація про можливість здачі поліетилену буде доноситись до киян через зовнішню рекламу, радіо та телебачення. Крім того, щоб заохотити мешканців міста здавати пакети, ми протягом першого місяця будемо надавати 5% знижку на послуги мережі в обмін на поліетиленові пакети. Однак я хочу підкреслити, що еко-проект "КІМСНІ пакет" зі збору поліетиленових відходів для подальшої передачі їх на переробку або утилізацію – безстроковий. Спеціальні урни для збору пакетів будуть залишатися в пунктах прийому мережі хімчисток KIMS постійно", - додав Олександр Коган.

Довідка

За даними WWF, кожен українець за рік виробляє 200-300 кг сміття. З нього 10% - 12% - пластик і поліетилен. Поліетиленовий пакет, в середньому, використовується 20-25 хвилин. Але після того, як він буде викинутий, в природних умовах розкладатиметься 100 років.

За даними члена громадського об'єднання Асоціації незалежних екологічних аудиторів Ольги Леготіної, всього в Україні на одну особу щорічно припадає понад 500 поліетиленових пакетів. І навіть у ЄС, де цей показник значно нижчий (190 пакетів на рік), їх переробляється лише 6%. В Україні ж 95% сміття йде на звалища. Тобто, кількість пакетів, що перероблюються, наближається до нуля.

При цьому багато зі звалищ на сьогоднішній день не законні і не відповідають нормам і вимогам, через що пластик і поліетилен поширюється за межі полігонів.

Це призводить до забруднення навколишнього середовища, спричиняє засмічення вулиць, зелених та прибережних зон, водойм.

Компанія KIMS була заснована у 1997 році. Наразі її мережа охоплює 14 найбільших міст України, в яких працюють 79 пунктів прийому одягу та 14 хімчисток.