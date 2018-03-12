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Компания KIMS запускает всеукраинскую логистическую сеть по сбору и утилизации полиэтиленового мусора

Компания KIMS запускает всеукраинскую логистическую сеть по сбору и утилизации полиэтиленового мусора

Киев  •  УНН

 • 18586 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. Компания KIMS в рамках своей программы корпоративной социальной ответственности внедряет экологический проект – всеукраинскую логистическую сеть по сбору для дальнейшей утилизации полиэтиленового мусора. Как сообщил во время пресс-конференции основатель KIMS Александр Коган, в компании рассчитывают, что к проекту также присоединятся местные органы власти, передает УНН.

Первым городом, который уже подключился к проекту, стал Киев. В частности, достигнута принципиальная договоренность с Киевской городской государственной администрацией о том, что будет организован сбор полиэтиленовых пакетов на ярмарках, которые проходят при поддержке КГГА. Также с 12 марта в столице заработают 10 пунктов приема полиэтиленового мусора на базе химчисток KIMS.

"В конце декабря прошлого года на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты приняли решение направить обращение в Верховную Раду Украины о необходимости принятия Закона о запрете использования и продажи полиэтиленовых пакетов. Потому что этот вопрос должен решаться на государственном уровне.

Но пока он не решен, время теряется. Поэтому мы, во-первых, приветствуем инициативу компании по внедрению подобного экологического проекта на территории столицы, а также в других городах Украины.

Во-вторых, мы, со своей стороны, призываем граждан не пренебрегать такой возможностью и начать сортировать полиэтилен для дальнейшей его сдачи.

Также мы уверены, что подобная социальная инициатива могла бы стать примером и для других компаний, например, в розничной торговле, для сетей супермаркетов и т.д.", - отметил заместитель начальника Департамента промышленности и развития предпринимательства Киевской городской государственной администрации Денис Пикалов.

Кроме Киева пункты приема полиэтиленовых пакетов откроются в Днепре, Ровно, Луцке, Черкассах, Владимире-Волынском, Николаеве, Ирпене, Золотоноше, Ковеле, Смеле и Черноморске Одесской области.

Тестовый запуск проекта состоялся в Одессе, где на базе пунктов приема одежды сети химчисток KIMS были установлены специальные контейнеры для сбора полиэтиленовых пакетов. В дальнейшем собранные пакеты передавались на утилизацию или переработку, в зависимости от качества и характеристик полиэтилена.

С начала ноября по 15 декабря 2017 года, когда KIMS также проводил информационную кампанию о важности сортировки и утилизации или переработки полиэтиленового мусора, в пункты приема в Одессе пришли более 5000 человек с целью сдачи пакетов на утилизацию. В целом они сдали около 300 кг полиэтиленового мусора или 200 тыс. пакетов.

В настоящее время эти пункты приема полиэтилена продолжают работать. По расчетам, они позволят собрать и утилизировать до конца 2018 года от 3 до 4 тонн пакетов в Одессе. В Киеве же количество пакетов, которое горожане сдадут на переработку и утилизацию, будет в четыре-пять раз больше.

"С целью формирования привычки сознательного потребления по сортировке полиэтилена первый месяц проекта в Киеве будет проходить масштабная информационная кампания. Она будет называться "КИМСНИ пакет". Информация о возможности сдачи полиэтилена будет доноситься киевлянам через наружную рекламу, радио и телевидение. Кроме того, чтобы поощрить жителей города сдавать пакеты, мы в течение первого месяца будем предоставлять 5% скидку на услуги сети в обмен на полиэтиленовые пакеты. Однако я хочу подчеркнуть, что эко-проект "КИМСНИ пакет" по сбору полиэтиленового мусора для последующей передачи его на переработку или утилизацию – бессрочный. Специальные урны для сбора пакетов будут оставаться в пунктах приема сети химчисток KIMS постоянно", - добавил Александр Коган.

Справка

По данным WWF, каждый украинец за год производит 200-300 кг мусора. Из него 10% - 12% - пластик и полиэтилен. Полиэтиленовый пакет, в среднем, используется 20-25 минут. Но после того, как он будет выброшен, в естественных условиях разлагается 100 лет.

По данным члена общественного объединения Ассоциации независимых экологических аудиторов Ольги Леготиной, всего в Украине на одного человека ежегодно приходится более 500 полиэтиленовых пакетов. И даже в ЕС, где этот показатель значительно ниже (190 пакетов в год), их перерабатывается лишь 6%. В Украине же 95% мусора идет на свалки. То есть, количество пакетов, которые перерабатываются, стремится к нулю.

При этом многие из свалок на сегодняшний день не законные и не соответствуют нормам и требованиям, из-за чего пластик и полиэтилен распространяются за пределы полигонов.

Это приводит к загрязнению окружающей среды, вызывает засорение улиц, зеленых и прибрежных зон, водоемов.
Компания KIMS была основана в 1997 году. Сейчас ее сеть охватывает 14 крупнейших городов Украины, в которых работают 79 пунктов приема одежды и 14 химчисток.

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