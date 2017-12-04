Компанія групи WOG зекономила більше 500 млн державних коштів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. ТОВ "Вог Аеро Джет", яке входить до групи компаній WOG, зекономило 556, 68 млн державних коштів. Про це свідчать дані аналітики системи публічних закупівель “ProZorro”, передає УНН.
Згідно даних порталу, з липня 2015 року по березень 2017 року, ТОВ “ВОГ Аеро Джет” взяло участь у 157 торгах, які оголосили державні відомства.
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З них, у 115 компанія отримала перемогу, запропонувавши найнижчу ціну за паливо.
Як наслідок економія державних коштів склала 556, 68 млн грн..
Аналітика свідчить, що найбільше у “ВОГ Аеро Джет” закуповували Міненергетики, Мінінфраструктури та Міноборони.
Нагадаємо, напередодні WOG запропонував Міноборони найвигіднішу ціну на арктичний дизель.