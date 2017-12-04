Компания группы WOG сэкономила более 500 млн государственных средств
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. ООО "Вог Аэро Джет", которое входит в группу компаний WOG, сэкономило 556,68 млн государственных средств. Об этом свидетельствуют данные аналитики системы публичных закупок "ProZorro", передает УНН.
Согласно данным портала, с июля 2015 по март 2017 года, ООО "ВОГ Аэро Джет" приняло участие в 157 торгах, объявили государственные ведомства.
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Из них, в 115 компания одержала победу, предложив самую низкую цену за топливо.
В результате экономия государственных средств составила 556,68 млн грн.
Аналитика показывает, что больше всего в "ВОГ Аэро Джет" закупали Минэнергетики, Мининфраструктуры и Минобороны.
Напомним, накануне WOG предложил Минобороны и выгодную цену на арктический дизель.