Компанія GoPro опублікувала відео з найкращими кадрами знятими у 2017 році
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Компанія GoPro опублікувала відео з найкращими кардами знятими на однойменну камеру в 2017 році, передає УНН з посиланням на сторінку компанії в YouTube.
“Від глибин океану до світила в небі”, — такий підзаголовок носить ролик про ці “епічні пригоди під назвою життя”.
У ролику присутні кадри з дикої природи, з тваринами та з небезпечними трюками екстрималів.
Також серед кращих роликів опинилося відео освідчення молодого чоловіка на висоті у декілька тисяч метрів над землею і навіть запуск ракети.
Нагадаємо YouTube назвав найпопулярніші рекламні ролики 2017 року.