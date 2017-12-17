Компания GoPro опубликовала видео с лучшими кадрами снятыми в 2017 году
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Компания GoPro опубликовала видео с лучшими кард снятыми на одноименную камеру в 2017 году, передает УНН со ссылкой на страницу компании в YouTube.
“От глубин океана к светилу в небе”, — такой подзаголовок носит ролик об этих “эпические приключения под названием жизнь”.
В ролике присутствуют кадры из дикой природы, с животными и с опасными трюками экстрималов.
Также среди лучших роликов оказалось видео признание молодого человека на высоте в несколько тысяч метров над землей и даже запуск ракеты.
Напомним YouTube назвал самые популярные рекламные ролики 2017.