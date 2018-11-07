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Компанія Arienspace запустила російську ракету "Союз-СТ" з європейським метеосупутником

Київ • УНН

 • 9670 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Російська ракета-носій “Союз-СТ” з європейським метеорологічним супутником Metop-C успішно запущена з космодрому в Гвіанському космічному центрі (ГКЦ). Старт проведений в ніч на середу о 21:48 вівторка за місцевим часом (2:48 за київським часом), його пряму трансляцію вела на своєму сайті компанія Arianespace, яка обслуговує запуски з Французької Гвіани, передає УНН.

“Союз-СТ” — російська одноразова ракета-носій. Належить до сімейства ракет “Союз”. Може виводити різні космічні апарати на широкий спектр навколоземних орбіт, а також на міжпланетні траєкторії.

Ракета створена самарським Ракетно-космічним центром “Прогрес” для забезпечення комерційних запусків з ГКЦ в рамках спільного російсько-європейського проекту “Союз-Куру”.

Маркетингом “Союзу-СТ” на ринку космічних послуг займається французька компанія Arianespace. Проект передбачав не менше 50 запусків російських ракет з європейського космодрому протягом 15 років. Вартість одного пуску ракети становить близько 35 млн євро.

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