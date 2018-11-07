Компания Arienspace запустила российскую ракету "Союз-СТ" с европейским метеоспутником

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107513 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 115074 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 153133 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 146861 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137589 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128747 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 172911 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118121 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141673 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145421 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Компания Arienspace запустила российскую ракету "Союз-СТ" с европейским метеоспутником

Компания Arienspace запустила российскую ракету "Союз-СТ" с европейским метеоспутником

Киев  •  УНН

 • 9668 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Российская ракета-носитель “Союз-СТ” с европейским метеорологическим спутником Metop-C успешно запущена с космодрома в Гвианском космическом центре (ГКЦ). Старт произведен в ночь на среду в 21:48 вторника по местному времени (2:48 по киевскому времени), его прямую трансляцию вела на своем сайте компания Arianespace, которая обслуживает запуски из Французской Гвианы, передает УНН.

“Союз-СТ” — российская одноразовая ракета-носитель. Принадлежит к семейству ракет “Союз”. Может выводить различные космические аппараты на широкий спектр околоземных орбит, а также на межпланетные траектории.

Ракета создана самарским Ракетно-космическим центром “Прогресс” для обеспечения коммерческих запусков из ГКЦ в рамках совместного российско-европейского проекта “Союз-Куру”.

Маркетингом “Союза-СТ” на рынке космических услуг занимается французская компания Arianespace. Проект предусматривал не менее 50 запусков российских ракет с европейского космодрома в течение 15 лет. Стоимость одного пуска ракеты составляет около 35 млн евро.

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