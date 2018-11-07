Компания Arienspace запустила российскую ракету "Союз-СТ" с европейским метеоспутником
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Российская ракета-носитель “Союз-СТ” с европейским метеорологическим спутником Metop-C успешно запущена с космодрома в Гвианском космическом центре (ГКЦ). Старт произведен в ночь на среду в 21:48 вторника по местному времени (2:48 по киевскому времени), его прямую трансляцию вела на своем сайте компания Arianespace, которая обслуживает запуски из Французской Гвианы, передает УНН.
“Союз-СТ” — российская одноразовая ракета-носитель. Принадлежит к семейству ракет “Союз”. Может выводить различные космические аппараты на широкий спектр околоземных орбит, а также на межпланетные траектории.
Ракета создана самарским Ракетно-космическим центром “Прогресс” для обеспечения коммерческих запусков из ГКЦ в рамках совместного российско-европейского проекта “Союз-Куру”.
Маркетингом “Союза-СТ” на рынке космических услуг занимается французская компания Arianespace. Проект предусматривал не менее 50 запусков российских ракет с европейского космодрома в течение 15 лет. Стоимость одного пуска ракеты составляет около 35 млн евро.