Компанія МХП запустила новий преміумбренд "Супер Філео"
Київ • УНН
МХП запустила новий преміумбренд "Супер Філео".
Компанія МХП запустила новий преміумбренд курятини "Супер Філео" від "Наша Ряба". Основний продукт – філе стегна без кістки та шкіри, пише УНН.
Лінійка бренду складається з таких продуктів: м'ясо стегна, філе стегна, шматочки з філе стегна, а також медальйони з філе стегна. Із часом асортимент буде доповнюватися новими супер продуктами.
Також "Супер Філео" вирізняє яскраве паковання та фірмовий колір – фіолетовий.
"Ми створили новий бренд спеціально під філе стегна, адже вважаємо цю частину курки найкращою. Надалі плануємо розвивати продукти з філе стегна у категоріях "готове до готування" та "готове до вживання". Будуть і нові сирі продукти, і мариновані, і готові до вживання.
Маємо амбітні плани, будемо підтримувати, розвиватися і дивувати, адже "Супер Філео" – це сміливий, сучасний і соціально відповідальний бренд", – зазначає Валерій Бондарь, радник голови правління МХП з питань маркетингу.
Придбати продукцію "Супер Філео" вже можна у таких мережах: NOVUS, Сільпо, Fozzy, АТБ, Auchan, METRO, Ідеал, Класс, Копійка, ULTRAMARKET, МегаМаркет, Рост тощо.
Довідка
МХП – міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій, виробник якісних і смачних продуктів харчування, що покращують життя споживачів. Розвиває понад 15 продуктових брендів, зокрема "Наша Ряба", "Апетитна", "Легко!", "Бащинський", Skott Smeat, РябChick та інші. Спільно з партнерами компанія відкрила по всій Україні 1500 торгових точок різного спрямування. Це мережа магазинів "М'ясомаркет", заклади смачного безпечного фастфуду Döner Маркет, магазини "Їжа Свіжа", "Наша Ряба".