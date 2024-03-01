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Компания МХП запустила новый премиумбренд "Супер Філео"

Компания МХП запустила новый премиумбренд "Супер Філео"

Киев  •  УНН

1 марта 2024, 10:08  •  3808 просмотра

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МХП запустила новый премиумбренд "Супер Філео".

Компания МХП запустила новый премиумбренд курятины "Супер Філео" от "Наша Ряба". Основной продукт - филе бедра без кости и кожи, пишет УНН.

Линейка бренда состоит из таких продуктов: мясо бедра, филе бедра, кусочки из филе бедра, а также медальоны из филе бедра. Со временем ассортимент будет дополняться новыми супер продуктами.

Также "Супер Філео" отличает яркая упаковка и фирменный цвет - фиолетовый.

"Мы создали новый бренд специально под филе бедра, ведь считаем эту часть курицы лучшей. В дальнейшем планируем развивать продукты из филе бедра в категориях "готовое к приготовлению" и "готовое к употреблению". Будут и новые сырые продукты, и маринованные, и готовые к употреблению.

Имеем амбициозные планы, будем поддерживать, развиваться и удивлять, ведь "Супер Філео" - это смелый, современный и социально ответственный бренд", - отмечает Валерий Бондарь, советник главы правления МХП по вопросам маркетинга.

Приобрести продукцию "Супер Філео" уже можно в таких сетях: NOVUS, Сильпо, Fozzy, АТБ, Auchan, METRO, Идеал, Класс, Копейка, ULTRAMARKET, МегаМаркет, Рост и др.

Справка

МХП - международная компания в сфере пищевых и агротехнологий, производитель качественных и вкусных продуктов питания, улучшающих жизнь потребителей. Развивает более 15 продуктовых брендов, в частности "Наша Ряба", "Апетитна", "Легко!", "Бащинський", Skott Smeat, РябChick и другие. Совместно с партнерами компания открыла по всей Украине 1500 торговых точек различной направленности. Это сеть магазинов "М'ясомаркет", заведения вкусного безопасного фастфуда Döner Маркет, магазины "Їжа Свіжа", "Наша Ряба".

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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