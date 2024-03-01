Компания МХП запустила новый премиумбренд "Супер Філео"
Киев • УНН
МХП запустила новый премиумбренд "Супер Філео".
Компания МХП запустила новый премиумбренд курятины "Супер Філео" от "Наша Ряба". Основной продукт - филе бедра без кости и кожи, пишет УНН.
Линейка бренда состоит из таких продуктов: мясо бедра, филе бедра, кусочки из филе бедра, а также медальоны из филе бедра. Со временем ассортимент будет дополняться новыми супер продуктами.
Также "Супер Філео" отличает яркая упаковка и фирменный цвет - фиолетовый.
"Мы создали новый бренд специально под филе бедра, ведь считаем эту часть курицы лучшей. В дальнейшем планируем развивать продукты из филе бедра в категориях "готовое к приготовлению" и "готовое к употреблению". Будут и новые сырые продукты, и маринованные, и готовые к употреблению.
Имеем амбициозные планы, будем поддерживать, развиваться и удивлять, ведь "Супер Філео" - это смелый, современный и социально ответственный бренд", - отмечает Валерий Бондарь, советник главы правления МХП по вопросам маркетинга.
Приобрести продукцию "Супер Філео" уже можно в таких сетях: NOVUS, Сильпо, Fozzy, АТБ, Auchan, METRO, Идеал, Класс, Копейка, ULTRAMARKET, МегаМаркет, Рост и др.
Справка
МХП - международная компания в сфере пищевых и агротехнологий, производитель качественных и вкусных продуктов питания, улучшающих жизнь потребителей. Развивает более 15 продуктовых брендов, в частности "Наша Ряба", "Апетитна", "Легко!", "Бащинський", Skott Smeat, РябChick и другие. Совместно с партнерами компания открыла по всей Украине 1500 торговых точек различной направленности. Это сеть магазинов "М'ясомаркет", заведения вкусного безопасного фастфуда Döner Маркет, магазины "Їжа Свіжа", "Наша Ряба".
Компания МХП запустила новый премиумбренд "Супер Філео"
МХП запустила новый премиумбренд "Супер Філео".
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