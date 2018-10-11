Комітету Ради Європи повідомлено про тортури "бранця Кремля" Дудки

"Днями зустрічалася з рідними політв’язня Володимира Дудки. Вони розповіли мені про значне погіршення його здоров’я. З болем сприйняла інформацію про катування Володимира співробітниками правоохоронних органів РФ", - написала Денісова.



За її словами, російські правоохоронці "вибили" з Володимира катуванням електричним струмом та погрозами вбивства свідчення про визнання вини. Уповноважена з прав людини повідомила, що ніхто досі не покараний за ці дії російських правоохоронців, ніхто навіть не розслідує цей злочин.



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"Ситуація потребує термінового втручання міжнародних органів. Сьогодні я звернулася до Голови Європейського комітету з питань запобігання катуванням Йенса Модвіга. Я попросила його забезпечити розслідування та покарання винних у злочині, який було вчинено щодо Володимира Дудки. Також я наполягаю на проведенні незалежного медичного обстеження Володимира", - наголосила вона.



Нагадаємо, Володимир Дудка був затриманий в окупованому Російською Федерацією Криму за звинуваченням у підготовці "диверсій" на території півострова.