Комитету Совета Европы сообщено о пытках "пленника Кремля" Дудки

"На днях встречалась с родными политзаключенного Владимира Дудки. Они рассказали мне о значительном ухудшении его здоровья. С болью восприняла информацию о пытках Владимира сотрудниками правоохранительных органов РФ", - написала Денисова.



По ее словам, российские правоохранители "выбили" из Владимира пыткам электрическим током и угрозами убийства свидетельство о признании вины. Уполномоченный по правам человека сообщила, что никто до сих пор не наказан за эти действия российских правоохранителей, никто даже не расследует это преступление.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сенцов откажется от предложения работать библиотекарем в колонии - адвокат



"Ситуация требует срочного вмешательства международных органов. Сегодня я обратилась к председателю Европейского комитета по предупреждению пыток Йенсу Модвигу. Я попросила его обеспечить расследование и наказание виновных в преступлении, которое было совершено в отношении Владимира Дудки. Также я настаиваю на проведении независимого медицинского обследования Владимира" , - подчеркнула она.



Напомним, Владимир Дудка был задержан в оккупированном Российской Федерацией Крыму по обвинению в подготовке "диверсий" на территории полуострова.