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Комитету Совета Европы сообщено о пытках "пленника Кремля" Дудки

Комитету Совета Европы сообщено о пытках "пленника Кремля" Дудки

Киев  •  УНН

 • 12083 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась в Комитет Совета Европы против пыток с просьбой обеспечить расследование и наказание виновных в преступлении, которое было совершено в отношении украинского политзаключенного Владимира Дудки. Об этом омбудсмен написала на своей странице в Facebook, передает УНН.

"На днях встречалась с родными политзаключенного Владимира Дудки. Они рассказали мне о значительном ухудшении его здоровья. С болью восприняла информацию о пытках Владимира сотрудниками правоохранительных органов РФ", - написала Денисова.

По ее словам, российские правоохранители "выбили" из Владимира пыткам электрическим током и угрозами убийства свидетельство о признании вины. Уполномоченный по правам человека сообщила, что никто до сих пор не наказан за эти действия российских правоохранителей, никто даже не расследует это преступление.

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"Ситуация требует срочного вмешательства международных органов. Сегодня я обратилась к председателю Европейского комитета по предупреждению пыток Йенсу Модвигу. Я попросила его обеспечить расследование и наказание виновных в преступлении, которое было совершено в отношении Владимира Дудки. Также я настаиваю на проведении независимого медицинского обследования Владимира" , - подчеркнула она.

Напомним, Владимир Дудка был задержан в оккупированном Российской Федерацией Крыму по обвинению в подготовке "диверсий" на территории полуострова.

Украинские Национальные Новости

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