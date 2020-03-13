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Комітет з питань здоров’я нації переніс засідання на завтра

Комітет з питань здоров’я нації переніс засідання на завтра

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Комітет Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування переніс своє засідання на завтра на 17:00. Про це передає кореспондент УНН.

“Переносимо засідання цього комітету на завтра на 17:00”, — заявив голова парламентського комітету із питань здоров’я нації, народний депутат від фракції “Слуга народу” Михайло Радуцький.

Зазначимо, що у порядку денному зазначено п’ять питань, з яких сьогодні розглянули лише два. Питання щодо ситуації із розповсюдженням вірусу COVID-19 та обмежувальних заходів, пов’язаних із запровадженням карантину на території України не розглядалося через від’їзд заступника міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшка до Житомирської області через смерть пацієнтки із коронавірусом.

Нагадаємо, 13 березня Комітет Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування розпочав засідання та планував розглянути низку питань, зокрема питання щодо ситуації з коронавірусом. 

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