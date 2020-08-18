Комітет ЄП у закордонних справах розгляне ситуацію в Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. На позачерговому засіданні комітету Європарламенту із закордонних справ, яке відбудеться 25 серпня, обговорять ситуацію в Білорусі. Про це на своїй сторінці в Twitter повідомив глава комітету ЄП Девід Макаллістер, передає УНН.
“Я організував позачергове засідання комітету Європарламенту із закордонних справ 25 серпня для обговорення ситуації в Білорусі. Необхідно негайно покласти край насильству і державним репресіям. Білоруський народ правий, протестуючи і публічно висловлюючи свій гнів”, - повідомив Макаллістер.
Він зазначив, що громадяни республіки борються за фундаментальні демократичні права і права людини. І борг ЄП продемонструвати підтримку і солідарність з білоруським народом.
Раніше УНН писав, що зовнішньополітична служба ЄС почала розробку списку санкцій стосовно відповідальних за придушення мирних протестів і фальсифікації виборів в Білорусі.