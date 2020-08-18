Комитет ЕП по иностранным делам рассмотрит ситуацию в Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. На внеочередном заседании комитета Европарламента по иностранным делам, которое состоится 25 августа, обсудят ситуацию в Беларуси. Об этом на своей странице в Twitter сообщил глава комитета ЕП Дэвид Макаллистер, передает УНН.
"Я организовал внеочередное заседание комитета Европарламента по иностранным делам 25 августа для обсуждения ситуации в Беларуси. Необходимо немедленно положить конец насилию и государственным репрессиям. Белорусский народ прав, протестуя и публично выражая свой гнев", - сообщил Макаллистер.
Он отметил, что граждане республики борются за фундаментальные демократические права и права человека. И долг ЕП продемонстрировать поддержку и солидарность с белорусским народом.
Ранее УНН писал, что внешнеполитическая служба ЕС начала разработку список санкций в отношении ответственных за подавление мирных протестов и фальсификации выборов в Беларуси.