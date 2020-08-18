Комитет ЕП по иностранным делам рассмотрит ситуацию в Беларуси

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 73319 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 100077 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 123978 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105752 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125683 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100834 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101732 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103801 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101876 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101487 просмотра

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Комитет ЕП по иностранным делам рассмотрит ситуацию в Беларуси

Комитет ЕП по иностранным делам рассмотрит ситуацию в Беларуси

Киев  •  УНН

 • 11008 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. На внеочередном заседании комитета Европарламента по иностранным делам, которое состоится 25 августа, обсудят ситуацию в Беларуси. Об этом на своей странице в Twitter сообщил глава комитета ЕП Дэвид Макаллистер, передает УНН.

"Я организовал внеочередное заседание комитета Европарламента по иностранным делам 25 августа для обсуждения ситуации в Беларуси. Необходимо немедленно положить конец насилию и государственным репрессиям. Белорусский народ прав, протестуя и публично выражая свой гнев", - сообщил Макаллистер.

Он отметил, что граждане республики борются за фундаментальные демократические права и права человека. И долг ЕП продемонстрировать поддержку и солидарность с белорусским народом.

Ранее УНН писал, что внешнеполитическая служба ЕС начала разработку список санкций в отношении ответственных за подавление мирных протестов и фальсификации выборов в Беларуси.

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