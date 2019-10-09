Комітет ВРУ виніс у перше читання проект закону Президента про удосконалення ДБР
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Профільний комітет ВР проголосував за президентський законопроект “Про внесення змін до Закону України “Про Державне бюро розслідувань” щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань № 2116 для розгляду в першому читанні, передає кореспондент УНН.
“Ми можемо ухвалити це рішення з пропозиціями комітету, висловленими підкомітетом. Резюмуючи все сказане, дійсно, є дуже багато питань по діяльності ДБР. Ми розуміємо, що в такому вигляді законопроект не може піти на друге читання. Це очевидні речі. Має бути тривале доопрацювання. Ми будемо однозначно його виносити в зал, голосувати в першому читанні і до другого читання суттєво доопрацьовувати”, — сказав голова комітету з питань правоохоронної діяльності ВР Денис Монастирський.
Голова комітету нагадав його членам, що з існуючих двох проектів законів № 2116 та № 2116-1 відповідно до регламенту парламенту слід проголосувати за один. Ініціатором альтернативного проекту закону виступила депутатська група від фракції “Голос”.
Нагадаємо, у Державному бюро розслідувань вивчать і приймуть рішення щодо заяви нардепа Олексія Гончаренка про слова Президента Володимира Зеленського, що Генпрокурор є “100% його людиною”.