Комитет ВРУ вынес в первое чтение проект закона Президента о совершенствовании ГБР
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Профильный комитет ВР проголосовал за президентский законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюро расследований" по совершенствованию деятельности Государственного бюро расследований № 2116 для рассмотрения в первом чтении, передает корреспондент УНН.
“Мы можем принять это решение с предложениями комитета, высказанное подкомитетом. Резюмируя все сказанное, действительно, очень много вопросов по деятельности ГБР. Мы понимаем, что в таком виде законопроект не может пойти на второе чтение. Это очевидные вещи. Предстоит длительная доработка. Мы будем однозначно его выносить в зал, голосовать в первом чтении и ко второму чтению существенно дорабатывать”, — сказал председатель комитета по вопросам правоохранительной деятельности ВР Денис Монастырский.
Председатель комитета напомнил его членам, из существующих двух проектов законов № 2116 и № 2116-1 в соответствии с регламентом парламента следует проголосовать за один. Инициатором альтернативного проекта закона выступила депутатская группа от фракции “Голос”.
Напомним, в Государственном бюро расследований изучат и примут решение относительно заявления нардепа Алексея Гончаренко о словах Президента Владимира Зеленского, что Генпрокурор является на “100% его человеком”.