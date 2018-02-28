Комітет ВР погодив законопроект про збільшення перехідного періоду "мовної статті" до 5 років
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Комітет Верховної ради України з питань науки і освіти погодив збільшення перехідного періоду для імплементації мовної статті закону "Про освіту" до 2023 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міністерства освіти і науки України.
На засіданні профільного Комітету проект Закону представила Міністр освіти і науки Лілія Гриневич. Профільний комітет ВРУ підтримав видовження перехідного періоду до 2023 року та погодився з необхідністю цього рішення. Також проект Закону безперешкодно пройшов Комітет ВРУ з європейської інтеграції, на якому документ була готова представити генеральний директор директорату стратегічного планування та європейської інтеграції МОН Анна Новосад.
Нагадаємо, у Верховній Раді України зареєстровано законопроект, який може збільшити перехідний період мовної статті Закону України "Про освіту" до 5 років.