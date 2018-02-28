Комитет ВР одобрил законопроект об увеличении переходного периода "языковой статьи" до 5 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Комитет Верховной Рады Украины по вопросам науки и образования согласовал увеличение переходного периода для имплементации языковой статьи закона “Об образовании” до 2023 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.
На заседании профильного комитета проект Закона представила министр образования и науки Лилия Гриневич. Профильный комитет ВРУ поддержал удлинение переходного периода до 2023 года и согласился с необходимостью этого решения. Также проект Закона беспрепятственно прошел Комитет ВРУ по европейской интеграции, на котором документ был готов представить генеральный директор директората стратегического планирования и европейской интеграции МОН Анна Новосад.
Напомним, в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект, который может увеличить переходный период языковой статьи Закона Украины "Об образовании" до 5 лет.