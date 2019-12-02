Комітет ВР підтримав правку до законопроекту про ДБР щодо "справ Майдану"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Профільний комітет Верховної Ради України з правоохоронної діяльності підтримав поправку до законопроекту щодо Державного бюро розслідувань, що дозволить продовжити розслідування "справ Майдану". Про це заявив голова партії "Слуга народу" і перший заступник голови фракції СН Олександр Корнієнко під час засідання Погоджувальної ради, передає кореспондент УНН.
"За ці два тижні багато дискусій було. І та дискусія щодо справ Майдану, яка, на наш погляд, була викликана неорганізованістю ВРУ в останній день минулого сесійного тижня, ми взяли на себе зобов’язання цю правку реалізувати. Комітет вже її підтримав, і ми погоджуємося з пропозицією почати з цієї правки розгляд, якщо можливо процедурно, щоб ми це борг віддали людям", - зазначив Корнієнко.
Раніше УНН повідомляв, що законопроект про роботу ДБР, визначений Президентом України Володимиром Зеленським як невідкладний, розглянуть найпершим завтра, на пленарному засіданні ВРУ.
Нагадаємо, 17 жовтня парламентарі ухвалили за основу законопроект №2116, відзначений Президентом України Володимиром Зеленським як невідкладний, про внесення змін до Закону України "Про Державне бюро розслідувань".
Додамо, комітет ВР з питань правоохоронної діяльності визначений головним у розгляді цього законопроекту.