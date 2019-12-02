Законопроект про роботу ДБР розглянуть завтра на пленарному засіданні ВРУ найпершим
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Законопроект про роботу ДБР, визначений Президентом України Володимиром Зеленським як невідкладний, розглянуть найпершим завтра, на пленарному засіданні ВРУ. Про це повідомив голова ВРУ Дмитро Разумков під час Погоджувальної ради, передає кореспондент УНН.
“Я б хотів би нагадати, що на жаль ми не встигли розглянути законопроект про ДБР в позаминулу п’ятницю. Я розумію, що політичні позиції вони важливі, але мені б хотілося звернутися до всіх політичних партій та груп, щоб не зловживати такими практиками як перерви та “різне”, — сказав Разумков.
За його словами, не всі політичні партії прикладали максимум зусиль, щоб прийняти даний законопроект набагато раніше.
“Ми дорозглянемо цей законопроект першим завтра, у вівторок. Хотів би звернутися до всіх народних депутатів не затягувати процес розглядання законопроектів”, — зазначив Разумков.
Додамо, законопроектом передбачається зміна правового статусу ДБР, удосконалення законодавчого регулювання питань, пов’язаних із діяльністю територіальних управлінь бюро, проходженням служби особами рядового та начальницького складу, конкурсними відборами та переведенням працівників ДБР, притягненням працівників бюро до дисциплінарної відповідальності тощо.
Нагадаємо, 17 жовтня парламентарі ухвалили за основу законопроект № 2116, відзначений Президентом України Володимиром Зеленським як невідкладний, про внесення змін до Закону України “Про Державне бюро розслідувань”.