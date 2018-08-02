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Комітет Сенату США з розвідки готовий надати захисту Бутіної її свідчення

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. Члени спецкомітету Сенату Конгресу США з розвідки погодилися надати федеральним прокурорам і захисту росіянки Марії Бутін її свідчення перед своїм комітетом, які вона давала в закритому режимі раніше в поточному році. Про це йдеться в поширеній у середу заяві керівника комітету Річарда Берра (республіканець від штату Північна Кароліна) і старшого демократа комітету Марка Уорнера (демократ від штату Вірджинія), інформує УНН з посиланням на видання The Hill.

“У відповідь на запити від міністерства юстиції і адвоката Марії Бутіної ми домоглися дозволу Сенату на передачу обом сторонам стенограми показань пані Бутиної перед комітетом”, — наголошується в спільній заяві, текст якої наводить газета. За словами Берра і Уорнера, вони мають намір надати стенограму з приблизно восьмигодинних слухань, проте за умови, що обвинувач і захист отримають судову ухвалу про обмеження доступу до матеріалів, яке, за словами законодавців, на даний момент обговорюється.

29-річній Бутини інкримінується участь в змові з метою ведення діяльності на користь іноземної держави на території США. Американські спецслужби також стверджують, що Бутіна вела таку діяльність, не будучи зареєстрованим при міністерстві юстиції США агентом іноземної держави. Бутіна була арештована в Вашингтоні 15 липня.

Як повідомляв УНН, ЗМІ дізналися про зв’язки заарештованої у США Бутіної зі спадкоємцем Рокфеллерів.

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