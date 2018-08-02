Комитет Сената США по разведке готов предоставить защите Бутиной ее показания
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Члены спецкомитета Сената Конгресса США по разведке согласились предоставить федеральным прокурорам и защите россиянки Марии Бутиной ее показания перед своим комитетом, которые она давала в закрытом режиме ранее в текущем году. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении руководителя комитета Ричарда Берра (республиканец от штата Северная Каролина) и старшего демократа комитета Марка Уорнера (демократ от штата Вирджиния), передает УНН со ссылкой на издание The Hill.
“В ответ на запросы от министерства юстиции и адвоката Марии Бутиной мы добились разрешения Сената на передачу обеим сторонам стенограммы показаний госпожи Бутиной перед комитетом”, — отмечается в совместном заявлении, текст которого приводит газета. По словам Берра и Уорнера, они намерены предоставить стенограмму с примерно восьмичасовых слушаний, однако при условии, что обвинитель и защита получат судебное постановление об ограничении доступа к материалам, которое, по словам законодателей, на данный момент обсуждается.
29-летней Бутиной инкриминируется участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Американские спецслужбы также утверждают, что Бутина вела такую деятельность, не будучи зарегистрированным при министерстве юстиции США агентом иностранного государства. Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля.
Как сообщал УНН, СМИ узнали о связи арестованного в США Бутиной с наследником Рокфеллеров.