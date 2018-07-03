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Комітет Сенату США підтримав твердження спецслужб про вплив Росії на вибори

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 липня. УНН. Спецкомітет Сенату Конгресу США з розвідки вважає обґрунтованими твердження американських спецслужб про втручання Росії в американські вибори 2016 року. Про це йдеться в доповіді, опублікованій у вівторок на сайті комітету, інформує УНН.

Як зазначається в документі, “комітет прийшов до висновку, що в цілому представлені розвідувальним співтовариством оцінки добре підкріплені”. У комітеті також стверджують, що “російські операції в кіберпросторі були більш широкими, ніж злам сервера Національного комітету Демократичної партії, і тривали на протягом виборів 2016 року”.

“Комітет протягом 16 місяців проводив огляд джерел, методів збору розвідданих та аналітичної роботи, які лежать в основі оцінок розвідувального співтовариства, і не бачить підстав, щоб сперечатися з даними висновками”, — зазначив голова спецкомітету республіканець Річард Берр. Він запевнив, що законодавці продовжать цю роботу.

Заступник Берра, демократ Марк Уорнер також виступив з твердженням, що “дії Росії були широкоохопними і витонченими і здійснювалися з метою підірвати віру громадськості в демократичні процеси, завдати шкоди Хілларі Клінтон і допомогти Дональду Трампу”. Клінтон була на виборах кандидатом від Демократичної партії, Трамп — від республіканців.

Як повідомляв УНН, зустріч Путіна і Трампа може принести зміни в оборонну політику Фінляндії.

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