Комітет Сенату США підтримав твердження спецслужб про вплив Росії на вибори
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Спецкомітет Сенату Конгресу США з розвідки вважає обґрунтованими твердження американських спецслужб про втручання Росії в американські вибори 2016 року. Про це йдеться в доповіді, опублікованій у вівторок на сайті комітету, інформує УНН.
Як зазначається в документі, “комітет прийшов до висновку, що в цілому представлені розвідувальним співтовариством оцінки добре підкріплені”. У комітеті також стверджують, що “російські операції в кіберпросторі були більш широкими, ніж злам сервера Національного комітету Демократичної партії, і тривали на протягом виборів 2016 року”.
“Комітет протягом 16 місяців проводив огляд джерел, методів збору розвідданих та аналітичної роботи, які лежать в основі оцінок розвідувального співтовариства, і не бачить підстав, щоб сперечатися з даними висновками”, — зазначив голова спецкомітету республіканець Річард Берр. Він запевнив, що законодавці продовжать цю роботу.
Заступник Берра, демократ Марк Уорнер також виступив з твердженням, що “дії Росії були широкоохопними і витонченими і здійснювалися з метою підірвати віру громадськості в демократичні процеси, завдати шкоди Хілларі Клінтон і допомогти Дональду Трампу”. Клінтон була на виборах кандидатом від Демократичної партії, Трамп — від республіканців.
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