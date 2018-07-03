Комітет Сенату США підтримав твердження спецслужб про вплив Росії на вибори

Як зазначається в документі, “комітет прийшов до висновку, що в цілому представлені розвідувальним співтовариством оцінки добре підкріплені”. У комітеті також стверджують, що “російські операції в кіберпросторі були більш широкими, ніж злам сервера Національного комітету Демократичної партії, і тривали на протягом виборів 2016 року”.

“Комітет протягом 16 місяців проводив огляд джерел, методів збору розвідданих та аналітичної роботи, які лежать в основі оцінок розвідувального співтовариства, і не бачить підстав, щоб сперечатися з даними висновками”, — зазначив голова спецкомітету республіканець Річард Берр. Він запевнив, що законодавці продовжать цю роботу.

Заступник Берра, демократ Марк Уорнер також виступив з твердженням, що “дії Росії були широкоохопними і витонченими і здійснювалися з метою підірвати віру громадськості в демократичні процеси, завдати шкоди Хілларі Клінтон і допомогти Дональду Трампу”. Клінтон була на виборах кандидатом від Демократичної партії, Трамп — від республіканців.

Як повідомляв УНН, зустріч Путіна і Трампа може принести зміни в оборонну політику Фінляндії.