Комитет Сената США поддержал утверждение спецслужб о влиянии России на выборы

Как отмечается в документе, “комитет пришел к выводу, что в целом представленные разведывательным сообществом оценки хорошо подкреплены”. В комитете также утверждают, что “российские операции в киберпространстве были более широкими, чем взлом сервера Национального комитета Демократической партии, и продолжались на всем протяжении выборов 2016 года”.

“Комитет в течение 16 месяцев проводил обзор источников, методов сбора разведданных и аналитической работы, которые лежат в основе оценок разведывательного сообщества, и не видит оснований, чтобы спорить с данными выводами”, — отметил председатель спецкомитета республиканец Ричард Берр. Он заверил, что законодатели продолжат эту работу.

Заместитель Берра, демократ Марк Уорнер также выступил с утверждением, что “действия России были широкоохватными и утонченными и осуществлялись с целью подорвать веру общественности в демократические процессы, нанести ущерб Хиллари Клинтон и помочь Дональду Трампу”. Клинтон была на выборах кандидатом от Демократической партии, Трамп — от республиканцев.

Как сообщал УНН, встреча Путина и Трампа может принести изменения в оборонную политику Финляндии.