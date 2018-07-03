Комитет Сената США поддержал утверждение спецслужб о влиянии России на выборы
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Спецкомитет Сената Конгресса США по разведке считает обоснованными утверждения американских спецслужб о вмешательстве России в американские выборы 2016 года. Об этом говорится в докладе, опубликованном во вторник на сайте комитета, передает УНН.
Как отмечается в документе, “комитет пришел к выводу, что в целом представленные разведывательным сообществом оценки хорошо подкреплены”. В комитете также утверждают, что “российские операции в киберпространстве были более широкими, чем взлом сервера Национального комитета Демократической партии, и продолжались на всем протяжении выборов 2016 года”.
“Комитет в течение 16 месяцев проводил обзор источников, методов сбора разведданных и аналитической работы, которые лежат в основе оценок разведывательного сообщества, и не видит оснований, чтобы спорить с данными выводами”, — отметил председатель спецкомитета республиканец Ричард Берр. Он заверил, что законодатели продолжат эту работу.
Заместитель Берра, демократ Марк Уорнер также выступил с утверждением, что “действия России были широкоохватными и утонченными и осуществлялись с целью подорвать веру общественности в демократические процессы, нанести ущерб Хиллари Клинтон и помочь Дональду Трампу”. Клинтон была на выборах кандидатом от Демократической партии, Трамп — от республиканцев.
Как сообщал УНН, встреча Путина и Трампа может принести изменения в оборонную политику Финляндии.