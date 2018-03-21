Комітет планує розглянути подання на Савченко перед засіданням Ради у четвер
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Парламентський комітет з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради вніс питання про розгляд подань Генпрокурора про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Надії Савченко на засідання у четвер, 22 березня, перед пленарним засіданням парламенту. Про це повідомляється на сайті комітету, передає УНН.
"За зверненням Генерального прокурора України засідання комітету буде проводитись 22 березня 2018 року о 8 год. 30 хв.", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, питанням до порядку денного цього засідання регламентного комітету є розгляд подань Генпрокурора про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Надії Савченко.
Нагадаємо, Генпрокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання на зняття недоторканності з Н.Савченко.
Ю.Луценко заявив, що є незаперечні докази того, що Н.Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.