Комітет планує розглянути подання на Савченко перед засіданням Ради у четвер

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Парламентський комітет з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради вніс питання про розгляд подань Генпрокурора про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Надії Савченко на засідання у четвер, 22 березня, перед пленарним засіданням парламенту. Про це повідомляється на сайті комітету, передає УНН.

"За зверненням Генерального прокурора України засідання комітету буде проводитись 22 березня 2018 року о 8 год. 30 хв.", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, питанням до порядку денного цього засідання регламентного комітету є розгляд подань Генпрокурора про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Надії Савченко.

Нагадаємо, Генпрокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання на зняття недоторканності з Н.Савченко.

Ю.Луценко заявив, що є незаперечні докази того, що Н.Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.

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