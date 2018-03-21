Комитет планирует рассмотреть представление на Савченко перед заседанием Рады в четверг
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Парламентский комитет по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады внес вопрос о рассмотрении представлений Генпрокурора о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко на заседание в четверг, 22 марта, перед пленарным заседанием парламента. Об этом сообщается на сайте комитета, передает УНН.
"По обращению Генерального прокурора Украины заседание комитета будет проводиться 22 марта 2018 года в 8 ч. 30 мин.", - говорится в сообщении.
Как отмечается, вопросом в повестке дня этого заседания регламентного комитета является рассмотрение представлений Генпрокурора о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.
Напомним, Генпрокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление на снятие неприкосновенности с Н.Савченко.
Ю.Луценко заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Н.Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.