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Комітет підтримав створення ТСК щодо розслідування розкрадань міжнародної допомоги

Комітет підтримав створення ТСК щодо розслідування розкрадань міжнародної допомоги

Київ • УНН

 • 11983 перегляди

КИЇВ. 11 грудня. УНН. Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи ВРУ сьогодні, 11 грудня, підтримав створення тимчасової слідчої комісії щодо розслідування розкрадань міжнародної фінансової допомоги чиновниками. Про це в Telegram написав народний депутат України від фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський, передає УНН.

"Сьогодні регламентний комітет підтримав створення тимчасової слідчої комісії парламенту щодо розслідування розкрадань міжнародної фінансової допомоги українськими чиновниками, "пов'язаних з діяльністю Національного банку України та Міністерства фінансів України, а також інших протиправних дій, вчинених під впливом міжнародних чинників та незаконного лобіювання окремими представниками міжнародних організацій та урядів іноземних країн", - написав Дубінський.

За його словами, проект треба внести в зал засідань ВРУ і зібрати 150 голосів народних депутатів України.

Як повідомлялося раніше в УНН, фракція "Слуга народу" розгляне можливість створення тимчасової слідчої комісії щодо розслідування ймовірних проявів корупції окремими членами парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

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