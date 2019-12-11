Комитет поддержал создание ВСК по расследованию хищений международной помощи

"Сегодня регламентный комитет поддержал создание временной следственной комиссии парламента по расследованию хищений международной финансовой помощи украинскими чиновниками," связанных с деятельностью Национального банка Украины и Министерства финансов Украины, а также других противоправных действий, совершенных под влиянием международных факторов и незаконного лоббирования отдельными представителями международных организаций и правительств иностранных государств", - написал Дубинский.

По его словам, проект надо внести в зал заседаний ВРУ и собрать 150 голосов народных депутатов Украины.

Как сообщалось ранее в УНН, фракция "Слуга народа" рассмотрит возможность создания временной следственной комиссии по расследованию возможных проявлений коррупции отдельными членами парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.