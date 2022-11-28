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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 26925 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Комітет ВР підтримав списання кредитів на знищене під час війни майно

Комітет ВР підтримав списання кредитів на знищене під час війни майно

Київ • УНН

 • 954562 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував ухвалити законопроєкт №7441-1 щодо списання кредитів на майно, яке було пошкоджено або зруйновано під час війни. Про це в Telegram повідомив голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає УНН.

Деталі

"Комітет рекомендував прийняти законопроєкт N7441-1 про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо підтримки позичальників, майно яких було знищено або зазнало пошкоджень внаслідок збройної агресії російської федерації проти України у другому читанні", – написав Гетманцев.

Окрім того, було рекомендовано ухвалити законопроєкт N4366 про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо платіжних послуг) у другому читанні.

Нагадаємо

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №7441-1 щодо підтримки позичальників, майно яких було знищено або зазнало пошкоджень внаслідок збройної агресії рф.

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