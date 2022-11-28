Комітет ВР підтримав списання кредитів на знищене під час війни майно

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"Комітет рекомендував прийняти законопроєкт N7441-1 про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо підтримки позичальників, майно яких було знищено або зазнало пошкоджень внаслідок збройної агресії російської федерації проти України у другому читанні", – написав Гетманцев.

Окрім того, було рекомендовано ухвалити законопроєкт N4366 про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо платіжних послуг) у другому читанні.

Нагадаємо

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №7441-1 щодо підтримки позичальників, майно яких було знищено або зазнало пошкоджень внаслідок збройної агресії рф.