Комітет ВР підтримав списання кредитів на знищене під час війни майно
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував ухвалити законопроєкт №7441-1 щодо списання кредитів на майно, яке було пошкоджено або зруйновано під час війни. Про це в Telegram повідомив голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає УНН.
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"Комітет рекомендував прийняти законопроєкт N7441-1 про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо підтримки позичальників, майно яких було знищено або зазнало пошкоджень внаслідок збройної агресії російської федерації проти України у другому читанні", – написав Гетманцев.
Окрім того, було рекомендовано ухвалити законопроєкт N4366 про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо платіжних послуг) у другому читанні.
Нагадаємо
Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №7441-1 щодо підтримки позичальників, майно яких було знищено або зазнало пошкоджень внаслідок збройної агресії рф.